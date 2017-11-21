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Сенатор Морозов об успехе России в Сирии: РФ проявила железную последовательность
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    Сенатор Морозов об успехе России в Сирии: РФ проявила железную последовательность

    10:00  21 Ноября 2017
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    Сенатор Морозов об окончании войны в Сирии: РФ проявила железную последовательность

    В Сочи президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что военная операция на территории Сирии скоро завершится. Об это сообщается на сайте Кремля. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «До полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко. Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается», — заявил Владимир Путин на встрече с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом.

    Сенатор Морозов об окончании войны в Сирии: РФ проявила железную последовательность

    В ходе встречи с руководящим составом министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил РФ Владимир Путин подчеркнул, что «окончательная точка» будет скоро поставлена.

    «Многое сделано для стабилизации ситуации в Сирии. Надеюсь, в самое ближайшее время мы поставим окончательную точку в борьбе с терроризмом в Сирии, хотя понятно, что очаги еще будут, они еще будут возникать», — заявил Путин.

    «Если замахиваешься, то бей»

    Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал ФАН заявление президента о завершении войны в Сирии.

    «В политике есть правило: «если замахиваешься, то бей, если не бьешь, то не замахивайся». Мы в Сирии очень четко показали, что знаем правила политики. Пока не было принято решение о вхождении наших ВКС РФ в Сирии по просьбе официального Дамаска, мы давали оценки событий, но в них не участвовали. Тогда, когда мы оказались втянутыми в эти события, когда мы физически там присутствовали, стало ясно, дело нужно доводить до конца. И мне кажется, что здесь Россия проявила железную последовательность, волю и показала всему миру возможности своих Вооруженных сил решать сложнейшие военно-технические задачи. Мы входили в Сирию защищать международное право. Мы входили в Сирию защищать мир от терроризма, от «Исламского государства»1 (запрещена в РФ, — Прим. ФАН). И в этом случае проявили последовательность, волю, объективность боевых действий», — пояснил Олег Морозов.

    Сенатор Морозов об окончании войны в Сирии: РФ проявила железную последовательность

    И самое главное, что сделала Россия, отметил сенатор, в самом начале операции провозгласила свои цели.

    «Мы сказали, что должны решить три задачи. Первое — уничтожить ИГИЛ1. Второе — перевести конфликт в Сирии в политическую плоскость, добиться политического урегулирования. И третье — сохранить территориальную целостность страны. Последняя задача еще пока до конца не решена. Но этот вопрос сейчас активно решается. Мы показали, что умеем ставить и достигать свои цели», — резюмировал Игорь Морозов.

    Как ранее сообщала «Газета.ru», Владимир Путин встретился с Башаром Асадом в Сочи.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Илья Муромский
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