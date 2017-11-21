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Американцы через Грузию передают Украине ПТРК Javelin — Клинцевич
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    Американцы через Грузию передают Украине ПТРК Javelin — Клинцевич

    10:25  21 Ноября 2017
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    Американцы через Грузию передают Украине ПТРК Javelin — Клинцевич

    Американское внешнеполитическое ведомство одобрило возможные поставки Грузии ПТРК Javelin, а также командные пусковые установки на сумму 75 миллионов долларов. Окончательное решение по этому вопросу примет Конгресс США.

    Американцы через Грузию передают Украине ПТРК Javelin и тем самым, создают напряжение вокруг России, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    «Госдепартамент одобрил возможные продажи Грузии ракет Javelin и командных пусковых установок, ориентировочная стоимость 75 миллионов долларов», — заявили сотрудники входящего в структуру Пентагона агентства по сотрудничеству в сфере безопасности.

    По данным ведомства, ранее в Тбилиси запросили поставки 410 противотанковых ракет и 72 командных установок. Контракт предусматривает передачу, обслуживание и обучение операторов комплексов.

    Сенатор Франц Клинцевич

    «Все просто — американцы через Грузию передают Украине ПТРК Javelin. Кстати, такие движения давно идут не только через Грузию, но и через Польшу, через прибалтийские республики. Они осуществляются потихоньку, а само оружие поставляется для подготовленных националистических подразделений Украины. Кроме того, вскрывается еще одна немаловажная составляющая — США не отпускают Грузию, оставляя ее в поле тех стран-провокаторов, которые используются для создания напряженности вокруг Российской Федерации», — поясняет ситуацию Клинцевич.

    При этом сенатор отмечает, что действующий президент Соединенных Штатов может даже не догадываться о происходящем, так как небольшие суммы, вроде тех же 75 миллионов, о которых говорят в Госдепе, Минобороны США может проводить без согласования с конгрессом.

    «И в этом есть некое лукавство, потому что информация не выходит в широкую политическую плоскость. Пентагон не раскрывает информацию о том, куда и сколько поставил ракетных комплексов. Но нужно понимать, что Грузии ПТРК без надобности, она же ни с кем не собирается воевать. Соответственно необходимости в таких поставках нет, но оружие передается. Да, понятно, что это не новые Javelin, но их достаточно для того, чтобы справиться со старой бронетехникой, стоящей на вооружении народных республик Донбасса», — заключил член Совета Федерации.

    Армия Украины

    Примечательно, в Вашингтоне в свою очередь заявляют, что знаменитые противотанковые ракетные комплексы должны повысить оборонные возможности Грузии и США, не нарушая основной баланс сил в регионе. Напомним, проект оборонного бюджета США на 2018 финансовый год предусматривает выделение Киеву военной помощи в размере до 350 миллионов долларов. Деньги могут быть перечислены, в том числе и на закупку Киевом ПТРК Javelin.

    Автор: Сергей Чемеков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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