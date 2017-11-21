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Происшествия
Двое детей и семь взрослых ранены в ДТП с двумя автобусами под Ярославлем
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    Двое детей и семь взрослых ранены в ДТП с двумя автобусами под Ярославлем

    9:44  21 Ноября 2017
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    Двое детей и семь взрослых ранены в ДТП с двумя автобусами под Ярославлем

    Ярославль, 21 ноября. Два пассажирских автобуса столкнулись в Ярославле, в результате пострадали девять человек. О крупном ДТП сообщил представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

    «При столкновении двух автобусов ПАЗ, предварительно, пострадали девять человек, из них два ребенка», — уточнил собеседник РИА Новости.

    В настоящее время все причины и обстоятельства ДТП выясняются. На месте работает полиция и сотрудники экстренных служб.


     

    Автор: Алексей Громов
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    #дети #дтп #ярославль #автобусы
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