Двое детей и семь взрослых ранены в ДТП с двумя автобусами под Ярославлем

Ярославль, 21 ноября. Два пассажирских автобуса столкнулись в Ярославле, в результате пострадали девять человек. О крупном ДТП сообщил представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

«При столкновении двух автобусов ПАЗ, предварительно, пострадали девять человек, из них два ребенка», — уточнил собеседник РИА Новости.

В настоящее время все причины и обстоятельства ДТП выясняются. На месте работает полиция и сотрудники экстренных служб.



