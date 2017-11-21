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Росгидромет не сообщал об опасной радиации на Южном Урале из-за концентрации рутения
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    Росгидромет не сообщал об опасной радиации на Южном Урале из-за концентрации рутения

    9:52  21 Ноября 2017
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    Росгидромет не сообщал об опасной радиации на Южном Урале из-за концентрации рутения

    Челябинск, 21 ноября. Челябинские власти не получали от Росгидромета сообщений о повышении радиационного фона в городе из-за повышенной концентрации рутения-106. Об этом заявил министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко.

    Как отметил министр, в случае, если бы Росгидромет дал соответствующее сообщение, в регионе началось бы проведение неотложных мер для защиты населения. При необходимости была бы даже проведена эвакуация.

    «Если возникает высокий уровень опасности, Росгидромет не ждет ничего, а информирует власти для принятия мер защиты населения, включая эвакуацию», — подчеркнул Савченко.

    Росгидромет не сообщал об опасной радиации на Южном Урале из-за концентрации рутения

    Как рассказал министр Ura.ru, челябинские власти запросили информацию о предполагаемом выбросе радиоактивного рутения-106 в Росатоме и Росгидромете. В ведомстве им сообщили, что были только небольшие колебания радиации, поэтому челябинские власти в известность ставить не стали.

    «Источники вброса информации располагались во Франции, где есть конкурирующее с нашим «Маяком» предприятие по переработке ядерных отходов. Наводит на определенные мысли», — заявил Евгений Савченко.

    Автор: Валентин Меликов
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