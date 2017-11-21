Росгидромет не сообщал об опасной радиации на Южном Урале из-за концентрации рутения

Челябинск, 21 ноября. Челябинские власти не получали от Росгидромета сообщений о повышении радиационного фона в городе из-за повышенной концентрации рутения-106. Об этом заявил министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко.

Как отметил министр, в случае, если бы Росгидромет дал соответствующее сообщение, в регионе началось бы проведение неотложных мер для защиты населения. При необходимости была бы даже проведена эвакуация.

«Если возникает высокий уровень опасности, Росгидромет не ждет ничего, а информирует власти для принятия мер защиты населения, включая эвакуацию», — подчеркнул Савченко.

Как рассказал министр Ura.ru, челябинские власти запросили информацию о предполагаемом выбросе радиоактивного рутения-106 в Росатоме и Росгидромете. В ведомстве им сообщили, что были только небольшие колебания радиации, поэтому челябинские власти в известность ставить не стали.