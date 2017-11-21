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Назван актер, который сыграет Бонда в следующем фильме франшизы
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    Назван актер, который сыграет Бонда в следующем фильме франшизы

    9:41  21 Ноября 2017
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    Назван актер, который сыграет Бонда в следующем фильме франшизы

    Лос-Анджелес, 21 ноября. Британский актер Дэниел Крейг (Daniel Craig) подтвердил, что вновь сыграет Джеймса Бонда в следующем кинофильме об агенте 007. Об этом передает телеканал CBS. 

    По словам 49-летнего артиста, новая лента может стать его последним появлением в образе секретного агента, передает телеканал «360».

    Крейг также подчеркнул, что планирует «уйти на хорошей ноте». 

    Напомним, впервые Крейг сыграл в бондиане 11 лет назад в картине «Казино «Рояль» (Casino Royale), где он заменил ирландского и голливудского актера Пирса Броснана.

    На счету британского актера четыре фильма об агенте 007.

    Автор: Дана Балан
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    #кино #фильм #крейг #джеймс бонд #бондиана
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