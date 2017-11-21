Назван актер, который сыграет Бонда в следующем фильме франшизы

Лос-Анджелес, 21 ноября. Британский актер Дэниел Крейг (Daniel Craig) подтвердил, что вновь сыграет Джеймса Бонда в следующем кинофильме об агенте 007. Об этом передает телеканал CBS.

По словам 49-летнего артиста, новая лента может стать его последним появлением в образе секретного агента, передает телеканал «360».

Крейг также подчеркнул, что планирует «уйти на хорошей ноте».

Напомним, впервые Крейг сыграл в бондиане 11 лет назад в картине «Казино «Рояль» (Casino Royale), где он заменил ирландского и голливудского актера Пирса Броснана.

На счету британского актера четыре фильма об агенте 007.