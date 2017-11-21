Назван актер, который сыграет Бонда в следующем фильме франшизы
Лос-Анджелес, 21 ноября. Британский актер Дэниел Крейг (Daniel Craig) подтвердил, что вновь сыграет Джеймса Бонда в следующем кинофильме об агенте 007. Об этом передает телеканал CBS.
По словам 49-летнего артиста, новая лента может стать его последним появлением в образе секретного агента, передает телеканал «360».
Крейг также подчеркнул, что планирует «уйти на хорошей ноте».
#ICYMI - Daniel Craig confirms he’ll be back as Bond - See more: https://t.co/geOyJgbWZp pic.twitter.com/VA2o0UE4OH— SocialUnderground (@SocialUnderGrnd) November 20, 2017
Напомним, впервые Крейг сыграл в бондиане 11 лет назад в картине «Казино «Рояль» (Casino Royale), где он заменил ирландского и голливудского актера Пирса Броснана.
На счету британского актера четыре фильма об агенте 007.