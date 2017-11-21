Вашингтон настаивает на размещении в Европе ядерного оружия до 2020 года

Афины, 21 ноября. США, используя структуры НАТО, пытаются продвинуть решение о размещении ядерного оружия на территории Европы. Вашингтон хотел бы сделать это до 2020 года.

«В июне на совещании министров обороны НАТО в Брюсселе глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США хотели бы до 2020 года переместить в Европу самолеты F-35 и ядерное оружие. Страны (для размещения вооружения — прим. ФАН) пока не определены», — приводит РИА Новости комментарий греческого военно-дипломатического источника.

По информации источника, европейские страны не поддержали инициативу Вашингтона. Свой голос в поддержку этого решения, кроме самих США, пока отдала только Великобритания. Власти Германии высказались за консультацию с Россией по этому вопросу. Италия колеблется, хотя скорее выступает против размещения ядерного оружия в Европе. Париж в то же время называет это вопросом внутренней безопасности и обороны и указывает, что решение должны принимать сами государства Европы. Греция, отметил источник, выступает против инициативы Вашингтона.

По итогам июньского совещания, добавил источник, вопрос о размещении вооружения было решено обсудить с Россией. Как сообщил источник, по итогам совещания было решено, что вопрос вынесут на обсуждение с Россией.

Кроме того, на совещании Организации Североатлантического договора также затронули тему закупки Турцией российских комплексов С-400. Источник РИА Новости отметил, что в альянсе считают этот вопрос «проблемным».

Отметим, из недавно опубликованного доклада парламента Турции следует, что в пяти странах НАТО уже размещено около 150 единиц ядерного оружия. Вооружение находится на авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.