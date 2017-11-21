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Политика
Песков: Работа по подготовке конгресса нацдиалога Сирии продолжается
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    Песков: Работа по подготовке конгресса нацдиалога Сирии продолжается

    9:34  21 Ноября 2017  /обновлено: 10:06  21 Ноября 2017
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    Песков: Работа по подготовке конгресса нацдиалога Сирии продолжается

    Сочи, 21 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о продолжении работы по подготовке конгресса нацдиалога Сирии, одна точной даты проведения нет. 

    «Пока нет. Работа продолжается»,  — сказал представитель Кремля.

    Проведение конгресса народов Сирии обсуждалось и в ходе переговоров Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом в Сочи. Встреча прошла в понедельник вечером. Стороны также обсудили также основные принципы организации политического процесса в стране.

    Напомним, что инициатива проведения конгресса национального диалога Сирии принадлежит Путину. Ожидается, что на встрече будет создана конституционная комиссия и приняты итоговые документы. 

    По данным источников РИА Новости, впервые участники конгресса национального диалога САР могут собраться в Сочи в период со 2 по 4 декабря.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #песков #конгресс национального диалога
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