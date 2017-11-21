Песков: Работа по подготовке конгресса нацдиалога Сирии продолжается

Сочи, 21 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о продолжении работы по подготовке конгресса нацдиалога Сирии, одна точной даты проведения нет.

«Пока нет. Работа продолжается», — сказал представитель Кремля.

Проведение конгресса народов Сирии обсуждалось и в ходе переговоров Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом в Сочи. Встреча прошла в понедельник вечером. Стороны также обсудили также основные принципы организации политического процесса в стране.

Напомним, что инициатива проведения конгресса национального диалога Сирии принадлежит Путину. Ожидается, что на встрече будет создана конституционная комиссия и приняты итоговые документы.

По данным источников РИА Новости, впервые участники конгресса национального диалога САР могут собраться в Сочи в период со 2 по 4 декабря.