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Переговоры Путина и Асада по Сирии длились четыре часа — Песков
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    Переговоры Путина и Асада по Сирии длились четыре часа — Песков

    9:13  21 Ноября 2017  /обновлено: 9:27  21 Ноября 2017
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    Переговоры Путина и Асада по Сирии длились четыре часа — Песков

    Сочи, 21 ноября. Визит президента Сирии Башара Асада в Россию и переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным продолжались в общей сложности четыре часа. Об этом сообщил пресс-секретарь России Дмитрий Песков. 

    «Четыре часа», — ответил Песков на вопрос о том, сколько продолжались переговоры по Сирии на высшем уровне.

    Напомним, ранее стало известно, что сирийский президент побывал в России с однодневным визитом. Асад встретился с Путиным, а также с руководством оборонного ведомства России и руководством Генштаба ВС РФ.

    Переговоры Путина и Асада по Сирии длились четыре часа — Песков

    Лидеры двух государств подчеркнули, что террористы в Сирии практически разгромлены. Асад заявил о том, что «благодаря российской армии Сирия спасена как государство».

    Кроме того, Путин и Асад обсудили принципы проведения конгресса национального диалога Сирии в Сочи.

    Переговоры Путина и Асада по Сирии длились четыре часа — Песков

    О переговорах с Асадом пресс-служба главы российского государства сообщила во вторник, 21 ноября. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #сирия #песков #асад
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