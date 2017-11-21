Переговоры Путина и Асада по Сирии длились четыре часа — Песков

Сочи, 21 ноября. Визит президента Сирии Башара Асада в Россию и переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным продолжались в общей сложности четыре часа. Об этом сообщил пресс-секретарь России Дмитрий Песков.

«Четыре часа», — ответил Песков на вопрос о том, сколько продолжались переговоры по Сирии на высшем уровне.

Напомним, ранее стало известно, что сирийский президент побывал в России с однодневным визитом. Асад встретился с Путиным, а также с руководством оборонного ведомства России и руководством Генштаба ВС РФ.

Лидеры двух государств подчеркнули, что террористы в Сирии практически разгромлены. Асад заявил о том, что «благодаря российской армии Сирия спасена как государство».

Кроме того, Путин и Асад обсудили принципы проведения конгресса национального диалога Сирии в Сочи.

О переговорах с Асадом пресс-служба главы российского государства сообщила во вторник, 21 ноября.

Владимир Путин. Биография