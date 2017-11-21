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Политика
Зампред комитета ГД: Восстановление мирной жизни в Сирии займет годы
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    Зампред комитета ГД: Восстановление мирной жизни в Сирии займет годы

    9:26  21 Ноября 2017
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    Зампред комитета ГД: Восстановление мирной жизни в Сирии займет годы

    Москва, 21 ноября. На восстановление мирной жизни в Сирии уйдут годы. Россия должна способствовать этому процессу и помочь закрепить мирные процессы в САР, считает первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков.

    Такое мнение Новиков озвучил в связи с состоявшейся накануне в Сочи встрече российского президента Владимира Путина с лидером Сирии Башаром Асадом.

    «Естественно, что так же, как в период защиты национальных интересов в Сирии последние годы делалось это при поддержке российской стороны, так же вполне естественно было бы, чтобы Россия была бы одной из тех сторон, которая помогла бы и налаживанию мирной жизни, закреплению мирных процессов на территории Сирии, урегулированию ситуации», — приводит слова депутата РИА Новости.

    Новиков также отметил, что визит сирийского президента – «вещь абсолютно логичная, закономерная, правильная». Он подчеркнул, что направления российско-сирийского сотрудничества должны обсуждаться предельно тщательно, в том числе на высшем уровне.

    Зампред комитета ГД: Восстановление мирной жизни в Сирии займет годы

    По словам Новикова, в настоящее время борьба с терроризмом в Сирии практически завершена, правительству САР при поддержке России удалось добиться серьезных успехов в ней, и теперь на первый план выходит вопрос установления мира и укрепления сирийского государства. Депутат подчеркивает, что этот процесс не будет быстрым и простым.

    «Для того чтобы по-настоящему отстроить там заново мирную жизнь, конечно, на это уйдут не месяцы, а годы», — сообщил Новиков.

    Напомним, встреча Владимира Путина с Башаром Асадом состоялась в Сочи в понедельник. На ней российский лидер выразил надежду на то, что в скором времени в борьбе с терроризмом в Сирии будет поставлена точка. Кроме того, в ходе встречи президенты обсудили основные принципы организации политического процесса в САР.

    В среду, 22 ноября, президент России Владимир Путин также встретится с турецкими и иранскими коллегами для обсуждения вопроса мирного политического урегулирования ситуации в Сирии.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сирия #асад #дмитрий новиков #урегулирование
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