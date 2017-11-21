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Политика
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Политика
Путин обсудит урегулирование ситуации в Сирии с Трампом и лидерами стран Ближнего Востока
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    Путин обсудит урегулирование ситуации в Сирии с Трампом и лидерами стран Ближнего Востока

    9:11  21 Ноября 2017
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    Путин обсудит урегулирование ситуации в Сирии с Трампом и лидерами стран Ближнего Востока

    Москва, 21 ноября. Президент России Владимир Путин во вторник проведет телефонные разговоры с лидерами стран Ближнего Востока, а также президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом по урегулированию ситуации в Сирии.

    Об этом сообщается на сайте Кремля.

    По итогам встречи лидеров России и САР в понедельник в Сочи, где стороны обсудили борьбу с терроризмом и политическое урегулирование конфликта в Сирии, российский президент проведет во вторник ряд телефонных переговоров. Уже сегодня запланирован разговор с Эмиром Катара, президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, а также с лидерами стран региона.

    В понедельник в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы САР Башара Асада. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что эта встреча является колоссальным прорывом в процессе военно-политической стабилизации обстановки в Сирии.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #дональд трамп #россия #сирия #асад
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