Путин обсудит урегулирование ситуации в Сирии с Трампом и лидерами стран Ближнего Востока

Москва, 21 ноября. Президент России Владимир Путин во вторник проведет телефонные разговоры с лидерами стран Ближнего Востока, а также президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом по урегулированию ситуации в Сирии.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

По итогам встречи лидеров России и САР в понедельник в Сочи, где стороны обсудили борьбу с терроризмом и политическое урегулирование конфликта в Сирии, российский президент проведет во вторник ряд телефонных переговоров. Уже сегодня запланирован разговор с Эмиром Катара, президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, а также с лидерами стран региона.

В понедельник в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы САР Башара Асада. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что эта встреча является колоссальным прорывом в процессе военно-политической стабилизации обстановки в Сирии.