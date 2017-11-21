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Сирия: российские военные доставили гуманитарную помощь в деревню Соффия
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    Сирия: российские военные доставили гуманитарную помощь в деревню Соффия

    9:21  21 Ноября 2017
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    Сирия: российские военные доставили гуманитарную помощь в деревню Соффия

    Дамаск, 21 ноября. Российские военнослужащие доставили более двух тонн гуманитарной помощи в деревню Соффия в сирийской провинции Алеппо.

    На акцию по выдаче гуманитарной помощи к зданию бывшей школы пришли жители не только самой Соффии, но и близлежащих населенных пунктов. Среди грузов, доставленных российскими военными, продукты — мука, рис, консервы и хлеб. Кроме того, врачи Медицинского отряда особого назначения организовали на месте прием больных и провели выдачу медикаментов.

    Местная жительница Фатми Хасан призналась, что у жителей Соффии нет доступа к электричеству и воде.

    «Нет одежды. У нас даже нет машины, которая привозила бы нам хлеб»,  — цитирует жительницу Соффии РИА Новости.

    Женщина добавила, что машина отправилась в сторону линии боевых действий, где была взорвана.

    Другой житель Соффии Хасан Салех сообщил, что в поселке «все разграблено, ничего нет». Он отметил, что любые деньги жители сразу же тратят на древесину, чтобы забаррикадировать окна и двери домов.  

    Как отметили в Центре примирения враждующих сторон, акция помощи деревне Соффия далеко не последняя. 

    «В следующий раз мы привезем сюда вещи, потому что дети бегают еще голышом, а на улице уже холодно», — отметил представитель Центра Сослан Цебоев.

    Напомним, в деревне Соффия до появления боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ1 проживало около пяти тысяч человек. Сейчас в поселении проживает чуть более пятисот жителей, а многие строения Соффии уничтожены.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #гуманитарная помощь #соффия
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