Сирия: российские военные доставили гуманитарную помощь в деревню Соффия

Дамаск, 21 ноября. Российские военнослужащие доставили более двух тонн гуманитарной помощи в деревню Соффия в сирийской провинции Алеппо.

На акцию по выдаче гуманитарной помощи к зданию бывшей школы пришли жители не только самой Соффии, но и близлежащих населенных пунктов. Среди грузов, доставленных российскими военными, продукты — мука, рис, консервы и хлеб. Кроме того, врачи Медицинского отряда особого назначения организовали на месте прием больных и провели выдачу медикаментов.

Местная жительница Фатми Хасан призналась, что у жителей Соффии нет доступа к электричеству и воде.

«Нет одежды. У нас даже нет машины, которая привозила бы нам хлеб», — цитирует жительницу Соффии РИА Новости.

Женщина добавила, что машина отправилась в сторону линии боевых действий, где была взорвана.

Другой житель Соффии Хасан Салех сообщил, что в поселке «все разграблено, ничего нет». Он отметил, что любые деньги жители сразу же тратят на древесину, чтобы забаррикадировать окна и двери домов.

Как отметили в Центре примирения враждующих сторон, акция помощи деревне Соффия далеко не последняя.

«В следующий раз мы привезем сюда вещи, потому что дети бегают еще голышом, а на улице уже холодно», — отметил представитель Центра Сослан Цебоев.

Напомним, в деревне Соффия до появления боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ1 проживало около пяти тысяч человек. Сейчас в поселении проживает чуть более пятисот жителей, а многие строения Соффии уничтожены.

1 Организация запрещена на территории РФ.