Путин: Россия постоянно контактирует по Сирии с Ираком, США и Саудовской Аравией

Сочи, 21 ноября. Россия находится в постоянном контакте с Ираком, США, Египтом, Саудовской Аравией, Иорданией по вопросам урегулирования в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом САР Башаром Асадом в Сочи.

Как сообщалось ранее, Асад посетил Россию с рабочим визитом 20 ноября. Путин представил лидера Сирии руководству Минобороны и Генштаба ВС РФ.

В ходе переговоров Путин и Асад, что военная операция в Сирии близка к завершению и теперь нужно перейти к политическим процессам.