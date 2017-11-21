Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пьяная мать до смерти закормила младенца отравленным молоком в ЯНАО
Новости Сирии
Путин: Россия постоянно контактирует по Сирии с Ираком, США и Саудовской Аравией
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин: Россия постоянно контактирует по Сирии с Ираком, США и Саудовской Аравией

    9:01  21 Ноября 2017  /обновлено: 9:21  21 Ноября 2017
    169

    Путин: Россия постоянно контактирует по Сирии с Ираком, США и Саудовской Аравией

    Сочи, 21 ноября. Россия находится в постоянном контакте с Ираком, США, Египтом, Саудовской Аравией, Иорданией по вопросам урегулирования в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом САР Башаром Асадом в Сочи.

    Как сообщалось ранее, Асад посетил Россию с рабочим визитом 20 ноября. Путин представил лидера Сирии руководству Минобороны и Генштаба ВС РФ.

    В ходе переговоров Путин и Асад, что военная операция в Сирии близка к завершению и теперь нужно перейти к политическим процессам.

    «Что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается», — сказал глава российского государства.

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #сирия #асад
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть