Путин: Россия постоянно контактирует по Сирии с Ираком, США и Саудовской Аравией
Сочи, 21 ноября. Россия находится в постоянном контакте с Ираком, США, Египтом, Саудовской Аравией, Иорданией по вопросам урегулирования в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом САР Башаром Асадом в Сочи.
Как сообщалось ранее, Асад посетил Россию с рабочим визитом 20 ноября. Путин представил лидера Сирии руководству Минобороны и Генштаба ВС РФ.
В ходе переговоров Путин и Асад, что военная операция в Сирии близка к завершению и теперь нужно перейти к политическим процессам.
«Что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается», — сказал глава российского государства.
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