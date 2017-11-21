Путин: Зоны деэскалации в Сирии позволили начать диалог с оппозицией

Сочи, 21 ноября. В ходе встречи с президентом Сирии Башаром Асадом президент РФ Владимир Путин отметил, что именно создание зон деэскалации в Сирии позволило начать переход к переговорам с оппозицией для запуска политического процесса.

Об этом президент заявил, напомнив, какие шаги были предприняты для начала политического процесса в Сирии. Путин особо упомянул межсирийские переговоры в Астане — создав альтернативную Женеве площадку для переговоров сирийского правительства и оппозиции, Россия, Турция и Иран добились продвижения политического процесса.

«Благодаря астанинскому процессу, нам удалось создать зоны деэскалации, а это, в свою очередь, позволило начать практически впервые настоящий, глубокий диалог с оппозицией», — напомнил Путин.

Напомним, в ходе сочинской встречи президенты России и Сирии объявили о необходимости перехода к мирному процессу на территории САР. Башар Асад заявил, что надеется на Россию как на гаранта невмешательства в политический процесс.