Путин: Асад заявил, что благодаря России Сирия спасена как государство

Путин: Асад заявил, что благодаря ВКС РФ Сирия спасена как государство
Москва, 21 ноября. Сирийский президент Башар Асад заявил на переговорах, что благодаря России Сирия спасена как государство. Об этом рассказал во вторник президент России Владимир Путин.
«Господин Асад мне сегодня сказал в ходе наших переговоров, что благодаря российской армии Сирия спасена как государство», — передает слова Путина пресс-служба Кремля.
Кроме того, российский президент подчеркнул, что «многое сделано для стабилизации ситуации в Сирии».
Путин выразил надежду на то, что в скором времени окончательная точка в борьбе с терроризмом в Сирийской Арабской Республике будет поставлена.
«Хотя понятно, что очаги еще будут, они еще будут возникать», — отметил российский лидер.
Напомним, ранее Путин встретился с Асадом, в ходе беседы лидеры России и Сирии обсудили урегулирование кризиса в республике.