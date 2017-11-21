Спецпредставитель главы РФ встретится с сирийской оппозицией в Эр-Рияде

Сочи, 21 ноября. Спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев будет присутствовать на встрече сирийской оппозиции в Эр-Рияде.

Об этом в ходе встречи с президентом Сирийской Арабской республики Башаром Асадом рассказал президент России Владимир Путин.

Встреча эр-риядской группы оппозиции должна состояться 22–23 ноября. Лаврентьев будет присутствовать на открытии, на закрытии и поучаствует в пресс-конференции, сказал Владимир Путин.

Лаврентьев возглавляет российскую делегацию на переговорах по Сирии, которые проходят в столице Казахстана Астане с января этого года.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи с президентом Сирии Башаром Асадом президент РФ Владимир Путин отметил, что именно создание зон деэскалации в Сирии позволило начать переход к переговорам с оппозицией для запуска политического процесса.