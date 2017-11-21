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Политика
Спецпредставитель главы РФ встретится с сирийской оппозицией в Эр-Рияде
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    Спецпредставитель главы РФ встретится с сирийской оппозицией в Эр-Рияде

    8:47  21 Ноября 2017  /обновлено: 9:01  21 Ноября 2017
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    Спецпредставитель главы РФ встретится с сирийской оппозицией в Эр-Рияде

    Сочи, 21 ноября. Спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев будет присутствовать на встрече сирийской оппозиции в Эр-Рияде.

    Об этом в ходе встречи с президентом Сирийской Арабской республики Башаром Асадом рассказал президент России Владимир Путин.

    Встреча эр-риядской группы оппозиции должна состояться 22–23 ноября. Лаврентьев будет присутствовать на открытии, на закрытии и поучаствует в пресс-конференции, сказал Владимир Путин.

    Лаврентьев возглавляет российскую делегацию на переговорах по Сирии, которые проходят в столице Казахстана Астане с января этого года.

    Ранее сообщалось, что в ходе встречи с президентом Сирии Башаром Асадом президент РФ Владимир Путин отметил, что именно создание зон деэскалации в Сирии позволило начать переход к переговорам с оппозицией для запуска политического процесса.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #путин #россия #оппозиция #сирия #асад
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