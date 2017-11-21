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Политика
Клинцевич назвал встречу Путина и Асада колоссальным прорывом
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    Клинцевич назвал встречу Путина и Асада колоссальным прорывом

    8:43  21 Ноября 2017  /обновлено: 9:03  21 Ноября 2017
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    Клинцевич назвал встречу Путина и Асада колоссальным прорывом

    Москва, 21 ноября. Встреча президента России Владимира Путина и сирийского лидера Башара Асада является колоссальным прорывом в процессе военно-политической стабилизации обстановки в Сирии.

    Об этом заявил во вторник первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    По его словам, заявления, озвученные в ходе встречи Путина и Асада, свудетельствуют о значительном прогрессе в вопросе политического урегулирования в САР и борьбы с терроризмом в стране, сообщает РИА Новости.

    «Это колоссальный прорыв в процессе военно-политической стабилизации обстановки в Сирии», — подчеркнул Клинцевич.

    Встреча Владимира Путина и Башара Асада

    Кроме того, сенатор отметил, что сирийский лидер назвал Россию основным гарантом внешнего невмешательства в дела Сирии.

    Также, по мнению Клинцевича, готовность Башара Асада пойти на уступки во взаимодействии с различными внутренними силами в Сирии свидетельствует об «очень серьезном» процессе подвижек со стороны президента САР. В противном случае Асад рискует «потерять все», считает Клинцевич.

    Напомним, встреча Владимира Путина с Башаром Асадом состоялась в Сочи в понедельник. На ней российский лидер выразил надежду на то, что в скором времени в борьбе с терроризмом в Сирии будет поставлена точка. Кроме того, в ходе встречи президенты обсудили основные принципы организации политического процесса в САР.

    В среду, 22 ноября, президент России Владимир Путин также встретится с турецкими и иранскими коллегами для обсуждения вопроса мирного политического урегулирования ситуации в Сирии.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сирия #асад #клинцевич
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