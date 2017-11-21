Клинцевич назвал встречу Путина и Асада колоссальным прорывом

Москва, 21 ноября. Встреча президента России Владимира Путина и сирийского лидера Башара Асада является колоссальным прорывом в процессе военно-политической стабилизации обстановки в Сирии.

Об этом заявил во вторник первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, заявления, озвученные в ходе встречи Путина и Асада, свудетельствуют о значительном прогрессе в вопросе политического урегулирования в САР и борьбы с терроризмом в стране, сообщает РИА Новости.

«Это колоссальный прорыв в процессе военно-политической стабилизации обстановки в Сирии», — подчеркнул Клинцевич.

Кроме того, сенатор отметил, что сирийский лидер назвал Россию основным гарантом внешнего невмешательства в дела Сирии.

Также, по мнению Клинцевича, готовность Башара Асада пойти на уступки во взаимодействии с различными внутренними силами в Сирии свидетельствует об «очень серьезном» процессе подвижек со стороны президента САР. В противном случае Асад рискует «потерять все», считает Клинцевич.

Напомним, встреча Владимира Путина с Башаром Асадом состоялась в Сочи в понедельник. На ней российский лидер выразил надежду на то, что в скором времени в борьбе с терроризмом в Сирии будет поставлена точка. Кроме того, в ходе встречи президенты обсудили основные принципы организации политического процесса в САР.

В среду, 22 ноября, президент России Владимир Путин также встретится с турецкими и иранскими коллегами для обсуждения вопроса мирного политического урегулирования ситуации в Сирии.