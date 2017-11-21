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Россия сможет до конца года завершить борьбу с боевиками в Сирии и отозвать ВКС РФ — Клинцевич
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    Россия сможет до конца года завершить борьбу с боевиками в Сирии и отозвать ВКС РФ — Клинцевич

    8:44  21 Ноября 2017  /обновлено: 8:50  21 Ноября 2017
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    Россия сможет до конца года завершить борьбу с боевиками в Сирии и отозвать ВКС РФ — Клинцевич

    Москва, 21 ноября. Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что Россия сможет до конца года завершить борьбу с ИГ1 (запрещена в России) в Сирии и отозвать свои ВКС РФ. 

    По его словам, заявления, прозвучавшие на встрече лидеров России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада, свидетельствуют о том, что борьба с ИГ (террористическая группировка запрещена в России) в САР окончится до конца 2017 года, и в течение этого времени ВКС РФ покинут республику.

    Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что террористы ИГ в Сирии будут уничтожены до конца текущего года. 

    Россия сможет до конца года завершить борьбу с боевиками в Сирии и отозвать ВКС РФ — Клинцевич

    «Да, эти заявления говорят о том, что военная операция до конца года будет завершена. На территории Сирии ИГ будет уничтожена до конца года, российские ВКС уйдут», — подчеркнул российский сенатор. 

    Ранее Путин обсудил с Асадом принципы политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике. 

    Владимир путин. Биография

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #сирия #иг #вкс рф #игил #асад #клинцевич #сар
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