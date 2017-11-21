Россия сможет до конца года завершить борьбу с боевиками в Сирии и отозвать ВКС РФ — Клинцевич

Москва, 21 ноября. Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что Россия сможет до конца года завершить борьбу с ИГ1 (запрещена в России) в Сирии и отозвать свои ВКС РФ.

По его словам, заявления, прозвучавшие на встрече лидеров России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада, свидетельствуют о том, что борьба с ИГ (террористическая группировка запрещена в России) в САР окончится до конца 2017 года, и в течение этого времени ВКС РФ покинут республику.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что террористы ИГ в Сирии будут уничтожены до конца текущего года.

«Да, эти заявления говорят о том, что военная операция до конца года будет завершена. На территории Сирии ИГ будет уничтожена до конца года, российские ВКС уйдут», — подчеркнул российский сенатор.

Ранее Путин обсудил с Асадом принципы политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике.

Владимир путин. Биография

1 Организация запрещена на территории РФ.