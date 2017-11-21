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Политика
Путин: Надеюсь, в самое ближайшее время мы поставим точку в борьбе с терроризмом в Сирии
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    Путин: Надеюсь, в самое ближайшее время мы поставим точку в борьбе с терроризмом в Сирии

    8:35  21 Ноября 2017  /обновлено: 8:40  21 Ноября 2017
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    Путин: Надеюсь, в самое ближайшее время мы поставим точку в борьбе с терроризмом в Сирии

    Сочи, 21 ноября. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Сирии Башаром Асадом выразил надежду, что окончательная точка в борьбе с терроризмом в Сирии будет поставлена в самое ближайшее время.

    Встреча лидеров двух стран состоялась в понедельник в Сочи.

    Владимир Путин заявил, что «проблем с терроризмом еще хватает и в мире, и на Ближнем Востоке, и в Сирии в том числе», однако «основная задача уже близка к завершению, и можно будет сказать в самое ближайшее время, что мы ее решили».

    На встрече Асад рассказал Путину, что операция ВКС РФ открыла путь для урегулирования. Он также добавил, что Дамаск готов работать со всеми, кто заинтересован в урегулировании в Сирии.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #путин #россия #сирия #асад #терроризм
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