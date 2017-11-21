Путин проведет телефонный разговор с Трампом

Москва, 21 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 21 ноября, проведет телефонную беседу со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом российский глава заявил по результатам встречи с главой Сирии Башаром Асадом.

Путин подчеркнул, что по итогам встречи с Асадом проведет консультации с лидерами тех государств, которые были упомянуты (Иран и Турция — Прим.ред.).

«Сегодня (вторник — Прим.ред.) запланирован разговор с эмиром Катара, завтра — с президентом США Дональдом Трампом, затем — с лидерами стран региона», — передает словам российского лидера пресс-служба Кремля.

Ранее стало известно, что Путин обсудил с Асадом принципы организации политического урегулирования в САР.

Владимир Путин. Биография