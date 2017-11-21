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Новости Сирии
Сирия: Асад рассказал Путину, что операция ВКС РФ открыла путь для урегулирования
Политика
Путин встретился с Асадом, который посетил РФ с рабочим визитом
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    Путин встретился с Асадом, который посетил РФ с рабочим визитом

    8:24  21 Ноября 2017  /обновлено: 8:31  21 Ноября 2017
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    Путин встретился с Асадом, который посетил РФ с рабочим визитом

    Сочи, 21 ноября. Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Сирии Башаром Асадом, который посетил Россию с рабочим визитом.

    Встреча состоялась 20 ноября. Президент России поздравил Асада «с теми результатами, которых добивается Сирия в борьбе с террористическими формированиями... с тем, что сирийский народ проходит через очень тяжелые испытания и постепенно приближается к окончательному, неизбежному разгрому террористов».

    На встрече в Сочи Башар Асад также был представлен президентом руководящему составу Минобороны и Генерального штаба ВС РФ, присутствующему в Сочи для проведения очередной серии совещаний по вопросам военного строительства и Государственной программы вооружения.

    Ранее сообщалось, что президент России путин и сирийский лидер Башар Асад согласились, что военная операция в Сирийской арабской республике завершается и нужно перейти к политическим процессам.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #путин #россия #сирия #асад
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