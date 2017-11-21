Путин встретился с Асадом, который посетил РФ с рабочим визитом

Сочи, 21 ноября. Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Сирии Башаром Асадом, который посетил Россию с рабочим визитом.

Встреча состоялась 20 ноября. Президент России поздравил Асада «с теми результатами, которых добивается Сирия в борьбе с террористическими формированиями... с тем, что сирийский народ проходит через очень тяжелые испытания и постепенно приближается к окончательному, неизбежному разгрому террористов».

На встрече в Сочи Башар Асад также был представлен президентом руководящему составу Минобороны и Генерального штаба ВС РФ, присутствующему в Сочи для проведения очередной серии совещаний по вопросам военного строительства и Государственной программы вооружения.

Ранее сообщалось, что президент России путин и сирийский лидер Башар Асад согласились, что военная операция в Сирийской арабской республике завершается и нужно перейти к политическим процессам.