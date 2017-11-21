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Более 100 боевиков «Ахрар аш-Шам» и ССА были ранены и убиты в результате наступления САА
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    Более 100 боевиков «Ахрар аш-Шам» и ССА были ранены и убиты в результате наступления САА

    8:34  21 Ноября 2017
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    Более 100 боевиков «Ахрар аш-Шам» и ССА были ранены и убиты в результате наступления на САА

    Бейрут, 21 ноября. В результате наступления сирийских правительственных войск возле Харасты более 100 боевиков союза исламских бригад «Ахрар аш-Шам» и Сирийской свободной армии были ранены и убиты.

    Такие данные приводит военный источник Al-Masdar News в Дамаске. Отмечается, что как 50 боевиков «Ахрар аш-Шам» и ССА в результате наступления были убиты.

    Напомним, на минувшей неделе исламистские силы «Ахрар аш-Шам» и сирийские повстанцы начали наступление на позиции правительственной армии. Их целью была правительственная «База бронированных транспортных средств» на востоке от Дамаска.

    Оппозиционным силам удалось захватить силы правительственных войск, размещенные в районе базы. Однако САА направила подкрепление захваченным частям, чтобы помочь им отбиться от боевиков «Ахрар аш-Шам» и ССА.

    К пятнице наступление повстанцев было остановлено. САА начала контрнаступление. Как сообщалось ранее, в Харасте в настоящее время продолжаются бои между правительственными войсками и группировками вооруженной оппозиции.

    Автор: Алексей Громов
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    #саа #сса #наступление #хараста
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