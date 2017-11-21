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Сирия: Асад рассказал Путину, что операция ВКС РФ открыла путь для урегулирования
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Путин и Асад согласились, что военная операция в Сирии завершается
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    Путин и Асад согласились, что военная операция в Сирии завершается

    8:17  21 Ноября 2017  /обновлено: 8:20  21 Ноября 2017
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    Путин и Асад согласились, что военная операция в Сирии завершается

    Дамаск (Сирия), 21 ноября. Лидеры России и Сирии на встрече в понедельник вечером согласились, что военная операция в САР завершается.

    Как сообщает ТАСС, президент России путин и сирийский лидер Башар Асад согласились, что военная операция в Сирийской арабской республике завершается, нужно перейти к политическим процессам. Об этом сообщает ТАСС.

    «Думаю, теперь самое главное, конечно, перейти к политическим процессам, и с удовлетворением отмечаю вашу готовность работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования», — сказал Путин.

    «За этот период достигнуты большие успехи, как непосредственно на поле сражения, так и в политическом плане. Многие районы Сирии освобождены от террористов, и в эти районы смогли вернуться сирийцы, которые вынуждены были их покинуть ранее», — отметил Асад.

    Автор: Константин Терехов
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    #владимир путин #россия #сирия #башар асад
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