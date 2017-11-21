Путин и Асад согласились, что военная операция в Сирии завершается

Дамаск (Сирия), 21 ноября. Лидеры России и Сирии на встрече в понедельник вечером согласились, что военная операция в САР завершается.

Как сообщает ТАСС, президент России путин и сирийский лидер Башар Асад согласились, что военная операция в Сирийской арабской республике завершается, нужно перейти к политическим процессам. Об этом сообщает ТАСС.

«Думаю, теперь самое главное, конечно, перейти к политическим процессам, и с удовлетворением отмечаю вашу готовность работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования», — сказал Путин.