Путин предложил Асаду обсудить принципы организации политического процесса в Сирии

Москва, 21 ноября. Глава российского государства Владимир Путин обсудил с сирийским коллегой Башаром Асадом основные принципы политического процесса в САР и подготовку конгресса народов Сирии. Об этом говорится на сайте Кремля.

Путин напомнил, что в среду, 22 ноября, он встретится с турецким и иранским коллегами в Сочи.

«И мы договаривались, что мы с Вами тоже проведем дополнительные консультации в ходе нашей личной встречи. Самый главный вопрос, конечно, это вопрос последующего после разгрома террористов мирного политического урегулирования, долгосрочного урегулирования ситуации в Сирии», — заявил глава России, обращаясь к Асаду.

По словам Путина, он хотел бы обсудить с сирийским лидером ключевые принципы организации политического процесса, а также проведение конгресса народов Сирии.

Кроме того, лидер РФ рассчитывает на то, что Асад даст оценки сегодняшнего состояния дел и перспектив развития ситуации в Сирии.

«И в ходе самого процесса мы рассчитываем на активное участие ООН, и на завершающей стадии», — отметил Путин.

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