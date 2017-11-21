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Путин предложил Асаду обсудить принципы организации политического процесса в Сирии
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    Путин предложил Асаду обсудить принципы организации политического процесса в Сирии

    8:14  21 Ноября 2017  /обновлено: 8:28  21 Ноября 2017
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    Путин предложил Асаду обсудить принципы организации политического процесса в Сирии

    Москва, 21 ноября. Глава российского государства Владимир Путин обсудил с сирийским коллегой Башаром Асадом основные принципы политического процесса в САР и подготовку конгресса народов Сирии. Об этом говорится на сайте Кремля.

    Путин напомнил, что в среду, 22 ноября, он встретится с турецким и иранским коллегами в Сочи. 

    «И мы договаривались, что мы с Вами тоже проведем дополнительные консультации в ходе нашей личной встречи. Самый главный вопрос, конечно, это вопрос последующего после разгрома террористов мирного политического урегулирования, долгосрочного урегулирования ситуации в Сирии», — заявил глава России, обращаясь к Асаду. 

    По словам Путина, он хотел бы обсудить с сирийским лидером ключевые принципы организации политического процесса, а также проведение конгресса народов Сирии.

    Путин предложил Асаду обсудить принципы организации политического процесса в Сирии

    Кроме того, лидер РФ рассчитывает на то, что Асад даст оценки сегодняшнего состояния дел и перспектив развития ситуации в Сирии.

    «И в ходе самого процесса мы рассчитываем на активное участие ООН, и на завершающей стадии», — отметил Путин. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #сирия #асад #сар #политика
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