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Донбасс: ВСУ в течение суток 6 раз обстреляли территорию ЛНР
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    Донбасс: ВСУ в течение суток 6 раз обстреляли территорию ЛНР

    8:11  21 Ноября 2017
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    Донбасс: ВСУ в течение суток 6 раз обстреляли территорию ЛНР

    Луганск (ЛНР), 21 ноября. Киевские силовики в течение суток шесть раз обстреляли территорию Луганской народной республики.

    Как сообщили в оборонном ведомстве ЛНР, ВСУ открывали огонь с направлений Попасное, Троицкое, Новозвановка и Луганское. Под обстрелы попали населенные пункты Первомайск, Калиново и Калиновка.

    Киевские силовики при обстрелах использовали стрелковое оружие и вооружение БМП, минометы 120 мм, гранатометы СПГ, АГС и РПГ. Раненых и погибших среди личного состава и гражданских лиц нет.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #всу #донбасс #лнр #обстрелы #луганск
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