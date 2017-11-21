Донбасс: ВСУ в течение суток 6 раз обстреляли территорию ЛНР

Луганск (ЛНР), 21 ноября. Киевские силовики в течение суток шесть раз обстреляли территорию Луганской народной республики.

Как сообщили в оборонном ведомстве ЛНР, ВСУ открывали огонь с направлений Попасное, Троицкое, Новозвановка и Луганское. Под обстрелы попали населенные пункты Первомайск, Калиново и Калиновка.

Киевские силовики при обстрелах использовали стрелковое оружие и вооружение БМП, минометы 120 мм, гранатометы СПГ, АГС и РПГ. Раненых и погибших среди личного состава и гражданских лиц нет.

