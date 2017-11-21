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Сирия: армия Турции вошла в Идлиб и заняла позиции на границе курдского Африна
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    Сирия: армия Турции вошла в Идлиб и заняла позиции на границе курдского Африна

    9:13  21 Ноября 2017
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    Сирия: армия Турции вошла в Идлиб и заняла позиции на границе курдского Африна

    Идлиб, 21 ноября. Сегодня ночью крупный конвой турецкой армии вошел в сирийскую провинцию Идлиб из сопредельной турецкой провинции Хатай и занял позиции в непосредственной близости от контролируемой курдскими силами территории на севере Сирии. Это стало вторым крупным вторжением турецких сил на территорию Сирии в текущем месяце.

    Как сообщили Al Masdar источники в сирийской оппозиции, турецкая армия создала третий наблюдательный пункт на границе курдского кантона Африн на территории провинции Алеппо. В настоящий момент турецкие войска занимают два плацдарма на границах Африна — в Идлибе и в Алеппо.

    Сирия: армия Турции вошла в Идлиб и заняла позиции на границе курдского Африна

    На фотография, которое получило издание из своих источников, конвой турецких войск и бронетехники движется по ночному городу. В составе колонны — большое количество транспортных автомобилей, перевозящих бронетехнику — бронемашины и танки. И сопровождают бронированные машины для перевозки личного состава и машины охранения.

    Напомним, как сообщала «Газета.ru», в северной части Сирии уже неоднократно происходили столкновения между силами курдского ополчения YPG и поддерживаемыми Турцией силами оппозиции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Турция может провести военную операцию против курдских формирований — в Анкаре считают, что оружие, которое получают от Пентагона сирийские курды, просачивается через турецкую границу и попадает террористам «Рабочей партии Курдистана» на юге Турции.

    Автор: Валентин Меликов
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    #сирия #алеппо #турция #идлиб
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