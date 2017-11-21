«Сияние сотни лун» наблюдали в небе жители Финляндии

Хельсинки, 21 ноября. В Финляндии на прошлой неделе небо на несколько секунд озарила необычная яркая вспышка, явление получило название «сияние тысячи лун».

Яркую ночную вспышку, предполагают ученые, мог вызвать метеорит, пролетевший над местностью. Такие выводы следуют из слов очевидцев в Северной Норвегии и Мурманской области России, которые также наблюдали это необычное явление.

По мнению специалиста из Уральского федерального университета Николая Кругликова, вес объекта достигал почти сотню килограммов. Его коллега Том Когоут из Университета Хельсинки предположил, что огненный шар в атмосфере не сгорел и достиг поверхности Земли в районе дальних границ Финляндии. Норвежские исследователи заявили, что объект мог приземлиться в коммуне Сер-Варангер у границ России, Финляндии и Норвегии.

Как ранее писала «Газета.ру», специалисты Астрономического института Штернберга МГУ совместно с российскими и итальянскими коллегами первыми в мире подтвердили по итогам наблюдений теорию о сжимании белых карликов.