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Общество
Известная американская актриса и певица Делла Риз ушла из жизни
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    Известная американская актриса и певица Делла Риз ушла из жизни

    7:50  21 Ноября 2017
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    Известная американская актриса и певица Делла Риз ушла из жизни

    Вашингтон, 21 ноября. Американская актриса и певица Делла Риз скончалась в воскресенье на 87-м году жизни.

    Риз умерла в окружении близких в своем доме в Калифорнии, сообщает газета «Известия» со ссылкой на ABC News.

    Делла Риз родилась в 1931 году в Детройте. В детстве пела в местной церкви, в 1940-х основала свою группу Meditation Singers. Официальная карьера певицы началась в 1950-е, когда она подписала контракт с компанией Jubilee Records.

    Наибольшую известность ей принесло исполнение госпел, поп и джазовых композиций. Первым хитом стала выпущенная в 1959 году «Don’t You Know?». Риз также снималась в сериалах и вела собственное шоу «Делла».

    Автор: Алексей Громов
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    #смерть #джаз #делла риз
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