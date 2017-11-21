Известная американская актриса и певица Делла Риз ушла из жизни

Вашингтон, 21 ноября. Американская актриса и певица Делла Риз скончалась в воскресенье на 87-м году жизни.

Риз умерла в окружении близких в своем доме в Калифорнии, сообщает газета «Известия» со ссылкой на ABC News.

Делла Риз родилась в 1931 году в Детройте. В детстве пела в местной церкви, в 1940-х основала свою группу Meditation Singers. Официальная карьера певицы началась в 1950-е, когда она подписала контракт с компанией Jubilee Records.

Наибольшую известность ей принесло исполнение госпел, поп и джазовых композиций. Первым хитом стала выпущенная в 1959 году «Don’t You Know?». Риз также снималась в сериалах и вела собственное шоу «Делла».