Эксперт назвал Загитову претенденткой на победу в финале Гран-при по фигурному катанию

Москва, 21 ноября. Знаменитый тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын предположил, что победительница этапа Гран-при во французском Гренобле Алина Загитова является одной из претенденток на победу в финале Гран-при в женском одиночном катании.

????Alina Zagitova ???????? impressed by taking her second Grand Prix gold, qualifying for the Grand Prix Final

???? Maria Sotskova ????????

???? @kaetlyn_23 ????????



???? https://t.co/u1mim2qbYN



#⃣ #GPFigure pic.twitter.com/YryTutb4Ov — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 19, 2017

По его словам, она вполне может завоевать первое место, поскольку в ее активе уже есть две победы.

«Загитова одна из претенденток на первое место. У нее две победы в этом сезоне, как и у Евгении Медведевой», — передает слова эксперта RT.

Впрочем, он не стал перечислять их ближайших конкуренток, но отметил, что между двумя россиянками развернется настоящая битва.

Ранее эксперт заявил, что Загитова в минувшем году выступала на элитном уровне.

Напомним, 18 ноября 15-летняя Загитова одержала победу на французском этапе серии Гран-при.