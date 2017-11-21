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Эксперт назвал Загитову претенденткой на победу в финале Гран-при по фигурному катанию
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    Эксперт назвал Загитову претенденткой на победу в финале Гран-при по фигурному катанию

    7:58  21 Ноября 2017
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    Эксперт назвал Загитову претенденткой на победу в финале Гран-при по фигурному катанию

    Москва, 21 ноября. Знаменитый тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын предположил, что победительница этапа Гран-при во французском Гренобле Алина Загитова является одной из претенденток на победу в финале Гран-при в женском одиночном катании. 

    По его словам, она вполне может завоевать первое место, поскольку в ее активе уже есть две победы. 

    «Загитова одна из претенденток на первое место. У нее две победы в этом сезоне, как и у Евгении Медведевой», — передает слова эксперта RT.

    Впрочем, он не стал перечислять их ближайших конкуренток, но отметил, что между двумя россиянками развернется настоящая битва.

    Ранее эксперт заявил, что Загитова в минувшем году выступала на элитном уровне. 

    Напомним, 18 ноября 15-летняя Загитова одержала победу на французском этапе серии Гран-при.

    Автор: Дана Балан
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    #спорт #медведева #фигурное катание #гран-при #загитова
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