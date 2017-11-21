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Политика
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Россия
В Марий Эл приступает к работе новый состав правительства
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    В Марий Эл приступает к работе новый состав правительства

    7:43  21 Ноября 2017
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    В Марий Эл приступает к работе новый состав правительства

    Йошкар-Ола, 21 ноября. Во вторник в Марий Эл  приступает к работе новый состав республиканского правительства.

    Как сообщает ИА МедиаПоток, накануне соответствующие указы подписал глава региона Александр Евстифеев, назначив на должности трех первых вице-премьеров, четырех заместителей председателя правительства и 14 министров.

    Посты первых заместителей главы Кабмина за собой сохранили Сергей Сметанин (он же – руководитель администрации главы Марий Эл) и Михаил Васютин. На вакантную должность пришел Андрей Россошанский.

    В четверке вице-премьеров – ранее занимавший этот пост Андрей Костенко (он же — постпред Марий Эл при президенте РФ). Из новичков Илга Дравниеце, Юрий Сидыганов и Степан Воронцов.

    Пятеро назначенных министров сохранили свои должности. Это – глава Мингосимущества Наталья Севостьянова, Минздрава — Марина Панькова, Минобрнауки — Наталья Адамова, Минстроя — Михаил Леонтьев, Минпрома — Дмитрий Пугачев.

    Впервые заняли министерские посты в региональном правительстве: Константин Иванов (Минкультуры), Александр Гречихо (Минсельхоз), Ольга Федорова (Минсоцразвития), Лидия Батюкова (министерство молодежной политики), Владимир Шутов (Минприроды), Михаил Данилов (министерство внутренней политики) и Александр Сальников (Минтранс).

    Сергей Трухин сохранил за собой должность министра республики — полномочного представителя главы Марий Эл. Кроме того, без полноценного руководителя пока остается Минфин, где временно исполняет обязанности главы ведомства Лолита Архестова.

    Автор: Константин Терехов
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    #марий эл #александр евстифеев
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