В Марий Эл приступает к работе новый состав правительства

Йошкар-Ола, 21 ноября. Во вторник в Марий Эл приступает к работе новый состав республиканского правительства.

Как сообщает ИА МедиаПоток, накануне соответствующие указы подписал глава региона Александр Евстифеев, назначив на должности трех первых вице-премьеров, четырех заместителей председателя правительства и 14 министров.

Посты первых заместителей главы Кабмина за собой сохранили Сергей Сметанин (он же – руководитель администрации главы Марий Эл) и Михаил Васютин. На вакантную должность пришел Андрей Россошанский.

В четверке вице-премьеров – ранее занимавший этот пост Андрей Костенко (он же — постпред Марий Эл при президенте РФ). Из новичков Илга Дравниеце, Юрий Сидыганов и Степан Воронцов.

Пятеро назначенных министров сохранили свои должности. Это – глава Мингосимущества Наталья Севостьянова, Минздрава — Марина Панькова, Минобрнауки — Наталья Адамова, Минстроя — Михаил Леонтьев, Минпрома — Дмитрий Пугачев.

Впервые заняли министерские посты в региональном правительстве: Константин Иванов (Минкультуры), Александр Гречихо (Минсельхоз), Ольга Федорова (Минсоцразвития), Лидия Батюкова (министерство молодежной политики), Владимир Шутов (Минприроды), Михаил Данилов (министерство внутренней политики) и Александр Сальников (Минтранс).

Сергей Трухин сохранил за собой должность министра республики — полномочного представителя главы Марий Эл. Кроме того, без полноценного руководителя пока остается Минфин, где временно исполняет обязанности главы ведомства Лолита Архестова.