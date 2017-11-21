Аргентинскую подлодку разыскивают 14 судов и 10 самолетов

Буэнос-Айрес, 21 ноября. ВМС Аргентины задействовали в операции по поиску пропавшей подводной лодки 14 судов и 10 самолетов, часть из которых была предоставлена другими странами.

Об этом заявил в понедельник представитель Военно-морских сил страны Энрике Бальби. Он добавил, что порядка 20% акватории зоны поиска до сих пор не удается осмотреть из-за сильного ветра и волн высотой 6 м.

Помощь республике уже предоставили Соединенные Штаты, Великобритания, Чили, Уругвай, Бразилия, Перу и Франция.

Напомним, подлодка «Сан-Хуан», на борту которой находились 44 человека, последний раз выходила на связь 15 ноября. Как ранее сообщала «Газета.ру», ВМС Аргентины зафиксировали шумы, которые могут исходить от разыскиваемой подлодки «Сан-Хуан», однако позже эта версия не подтвердилась. США направили подводные дроны на поиски пропавшей подлодки.