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Аргентинскую подлодку разыскивают 14 судов и 10 самолетов
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    Аргентинскую подлодку разыскивают 14 судов и 10 самолетов

    7:38  21 Ноября 2017
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    Аргентинскую подлодку разыскивают 14 судов и 10 самолетов

    Буэнос-Айрес, 21 ноября. ВМС Аргентины задействовали в операции по поиску пропавшей подводной лодки 14 судов и 10 самолетов, часть из которых была предоставлена другими странами.

    Об этом заявил в понедельник представитель Военно-морских сил страны Энрике Бальби. Он добавил, что порядка 20% акватории зоны поиска до сих пор не удается осмотреть из-за сильного ветра и волн высотой 6 м.

    Помощь республике уже предоставили Соединенные Штаты, Великобритания, Чили, Уругвай, Бразилия, Перу и Франция.

    Напомним, подлодка «Сан-Хуан», на борту которой находились 44 человека, последний раз выходила на связь 15 ноября. Как ранее сообщала «Газета.ру», ВМС Аргентины зафиксировали шумы, которые могут исходить от разыскиваемой подлодки «Сан-Хуан», однако позже эта версия не подтвердилась. США направили подводные дроны на поиски пропавшей подлодки.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #аргентина #подлодка #поиск
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