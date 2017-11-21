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Российский бобслеист Воевода присоединился к движению «Команда Путина»
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    Российский бобслеист Воевода присоединился к движению «Команда Путина»

    8:00  21 Ноября 2017
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    Российский бобслеист Воевода присоединился к движению «Команда Путина»

    Москва, 21 ноября. Российский бобслеист, двукратный чемпион зимних Олимпийских игр в Сочи-2014 Алексей Воевода присоединился к общественному движению «Команда Путина» (Putin Team), которое создал звезда НХЛ Александр Овечкин. 

    37-летний спортсмен подчеркнул, что он поддерживает главу России Владимира Путина. 

    «Я боролся, борюсь и буду бороться за эту страну и за нашего президента. В команде ли я? Ответьте сами», — передает слова Воеводы телеграм-канал Putin Team. 

    Российский бобслеист Воевода присоединился к движению «Команда Путина»

    Напомним, идея создания движения Putin Team принадлежит российскому хоккеисту и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. Нападающий вашингтонского клуба заявил, что цель движения — поддержка президента России Владимира Путина. 

    Напомним, ранее к движению присоединились знаменитые спортсмены, в числе которых Елена Исинбаева, Евгений Малкин, Сергей Карякин и многие другие.

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    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #воевода
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