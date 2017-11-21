Ученые изучили состав Луны и рассказали о ее скорой колонизации

Нью-Йорк, 21 ноября. Изучив химический состав Луны, ученые заявили, что несмотря на то, что спутник нашей планеты покрыт безжизненными скалами и лишен жизни, колонизация Луны может произойти уже в текущем столетии — тем более, что американские астронавты уже успели побывать там.

Как утверждает американский миллиардер Навин Джайн, первыми на Луне окажутся не ученые, а предприниматели — потому что Луна предоставляет огромное количество возможностей для извлечения прибыли.

«Мы решили отправиться на Луну не потому, что это просто, — утверждает основатель компании Moon Express, — а потому, что это отличные возможности для бизнеса. Мы, предприниматели, делаем что-то потому что это отличные возможности для бизнеса — и при этом двигаем человечество вперед».

Как отмечает «Ньюинформ», Джайн назвал Луну идеальным объектом для промышленной колонизации, поскольку ее поверхностные породы на 85% состоят из анортита — который содержит алюминий и значительное количество кислорода. Это позволит обеспечить лунную колонию кислородом, водой и ракетным топливом. А лавовые трубы под поверхностью Луны способны вместить огромные колонии, изолированные от окружающего пространства.