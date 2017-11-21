Стало известно, сколько грозит виновникам ДТП в Марий Эл с 15 погибшими

Йошкар-Ола, 21 ноября. Предполагаемым виновникам ДТП в Марий Эл с 15 погибшими — водителю и арендатору лесовоза грозит до 7 и 8 лет лишения свободы.

Как сообщает ИА МедиаПоток, со ссылкой на СК РФ, накануне водителю грузового автомобиля Ринату Маматову и арендатору лесовоза и владельцу полуприцепа Руслану Мусаеву были предъявлены обвинения.

Первого подозревают в «нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», второго – в «нарушении требований в области транспортной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Подозреваемых на время следствия заключили под стражу. Согласно уголовному кодексу, Ринату Маматову грозит до 7 лет лишения свободы, Ринату Маматову – до восьми лет лишения.

Напомним, что в страшном дорожно-транспортном происшествии при столкновении лесовоза с прицепом и микроавтобуса 16 ноября в Килемарском районе Марий Эл погибли 15 человек и четверо были травмированы.