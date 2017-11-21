Учебный самолет ВВС США разбился в Техасе, есть жертвы

Остин, 21 ноября. Учебно-тренировочный самолет T-38 Talon разбился недалеко от города Сан-Антонио.

Как говорится в заявлении ВВС США, трагедия произошла около 16:00 по местному времени (около 01:00 вторника мск) в понедельник в 22 км к северо-западу от военной базы вблизи границы с Мексикой.

Один пилот погиб, другой пострадал и был госпитализирован.

Что стало причиной крушения самолета, пока не сообщается.

Двухместные сверхзвуковые T-38 Talon («Тэлон») широко используются американскими военными для проведения тренировок. На службе ВВС США, согласно официальной информации, находятся более 500 самолетов.

Стоимость «Тэлона» по современным оценкам может достигать 6 млн долларов.