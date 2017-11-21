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Учебный самолет ВВС США разбился в Техасе, есть жертвы
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    Учебный самолет ВВС США разбился в Техасе, есть жертвы

    7:24  21 Ноября 2017
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    Учебный самолет ВВС США разбился в Техасе, есть жертвы

    Остин, 21 ноября. Учебно-тренировочный самолет T-38 Talon разбился недалеко от города Сан-Антонио.

    Как говорится в заявлении ВВС США, трагедия произошла около 16:00 по местному времени (около 01:00 вторника мск) в понедельник в 22 км к северо-западу от военной базы вблизи границы с Мексикой.

    Один пилот погиб, другой пострадал и был госпитализирован. 

    Что стало причиной крушения самолета, пока не сообщается.

    Двухместные сверхзвуковые T-38 Talon («Тэлон») широко используются американскими военными для проведения тренировок. На службе ВВС США, согласно официальной информации, находятся более 500 самолетов. 

    Стоимость «Тэлона» по современным оценкам может достигать 6 млн долларов.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #сша #самолет #крушение #армия
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