Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин: Надеюсь, в самое ближайшее время мы поставим точку в борьбе с терроризмом в Сирии
Весь мир
Украденные 10 лет назад дневники Джона Леннона нашли в Берлине
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украденные 10 лет назад дневники Джона Леннона нашли в Берлине

    7:20  21 Ноября 2017
    130

    Украденные 10 лет назад дневники Джона Леннона нашли в Берлине

    Берлин, 21 ноября. Сотрудники правоохранительных органов Германии задержали предполагаемого похитителя личных вещей фронтмена британского коллектива The Beatles Джона Леннона.

    Немецкая полиция нашла у злоумышленника то, что было украдено практически 10 лет назад. 

    «Предполагаемый скупщик краденого во вторник был задержан в Берлине», — сообщили в пресс-службе берлинской полиции.

    Отмечается, что еще один подозреваемый проживает на территории Турции.

    Личные вещи музыканта были похищены у вдовы Леннона Йоко Оно в 2006 году в Нью-Йорке. В 2014 году они появились у вероятного скупщика краденого в Берлине. 

    Как ранее сообщала «Свободная пресса», в США планируют снять киноленту о любви Леннона и Йоко Оно. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #берлин #германия #полиция #йоко оно #джон леннон
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть