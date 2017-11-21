Украденные 10 лет назад дневники Джона Леннона нашли в Берлине

Берлин, 21 ноября. Сотрудники правоохранительных органов Германии задержали предполагаемого похитителя личных вещей фронтмена британского коллектива The Beatles Джона Леннона.

Немецкая полиция нашла у злоумышленника то, что было украдено практически 10 лет назад.

«Предполагаемый скупщик краденого во вторник был задержан в Берлине», — сообщили в пресс-службе берлинской полиции.

Отмечается, что еще один подозреваемый проживает на территории Турции.

Личные вещи музыканта были похищены у вдовы Леннона Йоко Оно в 2006 году в Нью-Йорке. В 2014 году они появились у вероятного скупщика краденого в Берлине.

Как ранее сообщала «Свободная пресса», в США планируют снять киноленту о любви Леннона и Йоко Оно.