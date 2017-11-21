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Экс-сотрудница NASA заявила, что видела высадку на Марс в 1979 году
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    Экс-сотрудница NASA заявила, что видела высадку на Марс в 1979 году

    7:35  21 Ноября 2017
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    Экс-сотрудница NASA заявила, что видела высадку на Марс в 1979 году

    Нью-Йорк, 21 ноября. Женщина, объявившая себя бывшей сотрудницей американского аэрокосмического агентства NASA сделала сенсационное заявление — оказывается, человек уже успел побывать на Марсе. Такие данные женщина, назвавшаяся Джеки, получила, когда работала в исследовательской программе «Викинг» в 1979 году.

    По словам экс-сотрудницы NASA, она работала в команде, которая обрабатывала телеметрические и видеоданные со спускаемого аппарата «Викинг». На видео с Марса она и еще шесть сотрудников NASA заметили несколько человеческих фигур.

    Экс-сотрудница NASA заявила, что видела высадку на Марс в 1979 году

    «Я увидела двух человек в скафандрах — не тяжелых скафандрах, которые обычно используются, но явно защитных приспособлениях, — рассказала женщина в эфире американской радиостанции Coast to Coast AM. — Они показались из-за горизонта и направились к «Викингу». Мы побежали наверх, чтобы рассказать о том, что увидели, но кто-то запер нас!»

    Как сообщает «Политэксперт», женщина уверена, что высадка на Марс могла состояться в рамках американской космической программы «Аполлон» — под прикрытием путешествия на Луну американские астронавты отправлялись на Марс и даже провели там длительное время. 

    Автор: Валентин Меликов
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