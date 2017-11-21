Google может понизить материалы RT и Sputnik в поисковой выдаче

Москва, 21 ноября. Экс-глава Google, председатель совета директоров родительского холдинга Alphabet Inc Эрик Шмидт собирается разработать специальные алгоритмы, позволяющие понизить материалы RT и Sputnik в поисковой выдаче. Об этом он заявил на международном форуме по безопасности в Канаде.

По словам Шмидта, в настоящее время в корпорации работают над обнаружением и понижением позиций в поисковой выдаче таких сайтов, которые якобы относятся к «российской пропаганде», сообщает RT.

При этом Шмидт подчеркнул, что полностью запрещать такие сайты в корпорации не планируют.

«Это не те методы, которыми мы оперируем», — сказал он, подчеркнув, что не поддерживает цензуру.

Алгоритмы предполагается разработать для сервиса Google News и Google Alerts, который информирует подписчиков о новых публикациях.

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала новую инициативу Google. По ее словам, руководство корпорации таким предложением само подчеркнуло, что никакой логики и смысла в их политике нет.

«Хорошо, что Google официально заявил об игнорировании всяческой логики и смысла: факты не допускаются, если они идут от RT, «потому что Россия» — даже если Google во всеуслышание заявит в конгрессе, что не нашел свидетельств манипуляции их платформой или нарушений их политики со стороны RT», — приводит ее слова РИА Новости.

Напомним, по настоянию Вашингтона телеканал RT America был вынужден зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Такая же мера, как писала «Газета.ру», была предпринята по отношению к вещательной компании Reston Translator, с которой сотрудничает Sputnik. Ранее в Sputnik рассказали, как такими мерами США нарушают свободу слова.