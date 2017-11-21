Эксперт рассказал о преимуществе портов РФ для транзита белорусской нефти

Москва, 21 ноября. Сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков считает, что Россия готова нанести мощный удар по нефтяному транзиту, осуществляемому через прибалтийские страны, предложив Белоруссии гораздо более выгодные условия.

По мнению эксперта, уже в недалеком будущем российские порты станут для белорусских поставщиков нефти более привлекательными, чем прибалтийский сегмент. Юшков пояснил, что благодаря комплексному тарифу РЖД себестоимость доставки белорусских грузов в российские порты будет существенно более низкой, чем в порты конкурентов.

«За счет того, что для белорусских нефтепродуктов предусмотрен льготный режим, их поставщикам выгодно везти груз именно через российские порты, а не через Прибалтику», — уточнил он.

Также Юшков добавил, что и в дальнейшем можно ожидать развитие российской портовой инфраструктуры для лидерства в балтийском регионе.