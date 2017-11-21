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Эксперты назвали лучший автомобиль 2017 года для леди
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Эксперты назвали лучший автомобиль 2017 года для леди
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    Эксперты назвали лучший автомобиль 2017 года для леди

    6:59  21 Ноября 2017
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    Эксперты назвали лучший автомобиль 2017 года для леди

    Москва, 21 ноября. Эксперты отрасли озвучили победителя в конкурсе «Лучший женский автомобиль года». 

    Как сообщают «Известия», по версии WWCOTY таковым авто стал Hyundai Ioniq – гибрид, с полностью электрической силовой установкой, который можно подзаряжать от обычной розетки.

    Эксперты назвали лучший автомобиль 2017 года для леди

    На втором месте в рейтинге от WWCOTY самых женских автомобилей — Mazda CX-5, носящий титул «Лучший семейный автомобиль».  Кроме прочего, эксперты озвучили и других победителей в номинациях.

    Итак, «Лучшим роскошным автомобилем» был признан BMW 5-Series, самым «Бюджетным автомобилем» стала Ford Fiesta а лучшим кроссовером был признан Peugeot 3008.

    Эксперты назвали лучший автомобиль 2017 года для леди

    Добавим, что всего на конкурс было «заявлено» более 400 моделей авто. Из них жюри, в состав которого вошли 25 женщин – отраслевых журналистов со всего мира, выбрало 60 моделей, вошедших в шорт-лист

    Автор: Константин Терехов
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    #mazda cx-5 #hyundai ioniq #bmw 5-series #ford fiesta
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