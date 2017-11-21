В Крыму ответили на призыв украинского депутата ослабить Россию

Севастополь, 21 ноября. Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что попытки властей Украины ослабить Россию изнутри обернутся для них катастрофой.

«Экстремистов в Верховной раде сегодня немало. Они, конечно, очень осложняют работу Рады и общественного мнения на Украине, вводя всех в заблуждение своими абсолютно глупыми и нереализуемыми идеями, которые могут принести только катастрофу для самой Украины», — сказал политик.

Он также отметил, что существует огромное количество планов западных стран по ослаблению России, однако все они хорошо известны в Москве, передает РИА Новости.

«Россия абсолютно готова. Наше общество консолидировано», — подчеркнул вице-премьер.

Напомним, что ранее депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий заявил, что Киев должен максимально ослабить Россию изнутри, а потом напасть на нее для того, чтобы вернуть Крым.