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В Крыму ответили на призыв украинского депутата ослабить Россию
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    В Крыму ответили на призыв украинского депутата ослабить Россию

    7:02  21 Ноября 2017
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    В Крыму ответили на призыв украинского депутата ослабить Россию

    Севастополь, 21 ноября. Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что попытки властей Украины ослабить Россию изнутри обернутся для них катастрофой.

    «Экстремистов в Верховной раде сегодня немало. Они, конечно, очень осложняют работу Рады и общественного мнения на Украине, вводя всех в заблуждение своими абсолютно глупыми и нереализуемыми идеями, которые могут принести только катастрофу для самой Украины», — сказал политик.

    Он также отметил, что существует огромное количество планов западных стран по ослаблению России, однако все они хорошо известны в Москве, передает РИА Новости.

    «Россия абсолютно готова. Наше общество консолидировано», — подчеркнул вице-премьер.

    Напомним, что ранее депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий заявил, что Киев должен максимально ослабить Россию изнутри, а потом напасть на нее для того, чтобы вернуть Крым.

    Автор: Ирина Новикова
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    #украина #крым #георгий мурадов
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