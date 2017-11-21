Тиллерсон рассказал о новых санкциях в отношении КНДР

Вашингтон, 21 ноября. Глава Государственного департамента Рекс Тиллерсон рассказал о новых санкциях в отношении Северной Кореи.

«Они похожи на санкции, которые мы ввели в прошлом. Мы просто охватываем гораздо больше субъектов», — заявил государственный секретарь во время прошедшего брифинга в Белом доме.

Как сообщают «Известия», большими подробностями Тиллерсон не поделился, обещав рассказать подробности несколько позднее, после официальной публикации документа во вторник.

Кроме того, глава Госдепа подчеркнул необходимость оказания давления на КНДР, в связи с чем Северная Корея была внесена в список стран — спонсоров терроризма.