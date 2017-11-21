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Журнал Time назвал лучшие гаджеты 2017 года
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    Журнал Time назвал лучшие гаджеты 2017 года

    6:45  21 Ноября 2017
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    Журнал Time назвал лучшие гаджеты 2017 года

    Нью-Йорк, 21 ноября. Эксперты американского журнала Time составили рейтинг лучших новых гаджетов 2017 года.

    Сообщается, что лидером рейтинга стала игровая приставка Switch от японской компании Nintendo, которую можно использовать как в качестве стационарной приставки, так и для «игр на ходу».

    Следом за ней идет iPhone X, который, по мнению специалистов, установил новый стандарт для смартфонов в будущем.

    Замыкает ройку лидеров ноутбук Microsoft Surface Laptop, обладающий превосходным дизайном и долго держащий заряд аккумулятора.

    Кроме того, в пятерку лучших высокотехнологичных новинок вошли квадрокоптер DJI Spark и главный соперник iPhone —  смартфон Samsung Galaxy S8.

    Автор: Ирина Новикова
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