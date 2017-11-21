Журнал Time назвал лучшие гаджеты 2017 года

Нью-Йорк, 21 ноября. Эксперты американского журнала Time составили рейтинг лучших новых гаджетов 2017 года.

Сообщается, что лидером рейтинга стала игровая приставка Switch от японской компании Nintendo, которую можно использовать как в качестве стационарной приставки, так и для «игр на ходу».

Следом за ней идет iPhone X, который, по мнению специалистов, установил новый стандарт для смартфонов в будущем.

Замыкает ройку лидеров ноутбук Microsoft Surface Laptop, обладающий превосходным дизайном и долго держащий заряд аккумулятора.

Кроме того, в пятерку лучших высокотехнологичных новинок вошли квадрокоптер DJI Spark и главный соперник iPhone — смартфон Samsung Galaxy S8.