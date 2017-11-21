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Бузова и компания будут устраивать «Бабий бунт» на Первом канале
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    Бузова и компания будут устраивать «Бабий бунт» на Первом канале

    6:18  21 Ноября 2017
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    Бузова и компания будут устраивать «Бабий бунт» на Первом канале

    Москва, 21 ноября. Ольга Бузова в числе других станет ведущей ток-шоу «Бабий бунт» на Первом канале. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу телекомпании.

    Компанию Ольге Бузовой на поприще телеведущей в отдельно взятом ток-шоу составят актриса Татьяна Васильева, а также Юлия Барановская, Софико Шеварднадзе и Елена Абитаева.

    «Ежедневное информационное ток-шоу — это женский взгляд на все, что происходит в мире. Пять женщин-ведущих с разной судьбой и разными взглядами на жизнь соберутся за одним столом, чтобы увидеть в потоке новостей самое интересное и актуальное», — говорится в сообщении.

    Бузова и компания будут устраивать «Бабий бунт» на Первом канале

    Также на Первом канале добавили, что ведущие будут не только рассказывать о происходящем, но и анализировать события. Кроме того, свое мнение на тему в прямом эфире смогут высказать гости ток-шоу.

    Автор: Константин Терехов
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    #первый канал #ольга бузова
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