Бузова и компания будут устраивать «Бабий бунт» на Первом канале

Москва, 21 ноября. Ольга Бузова в числе других станет ведущей ток-шоу «Бабий бунт» на Первом канале. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу телекомпании.

Компанию Ольге Бузовой на поприще телеведущей в отдельно взятом ток-шоу составят актриса Татьяна Васильева, а также Юлия Барановская, Софико Шеварднадзе и Елена Абитаева.

«Ежедневное информационное ток-шоу — это женский взгляд на все, что происходит в мире. Пять женщин-ведущих с разной судьбой и разными взглядами на жизнь соберутся за одним столом, чтобы увидеть в потоке новостей самое интересное и актуальное», — говорится в сообщении.

Также на Первом канале добавили, что ведущие будут не только рассказывать о происходящем, но и анализировать события. Кроме того, свое мнение на тему в прямом эфире смогут высказать гости ток-шоу.