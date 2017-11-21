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Российский астроном раскрыл правду об «апокалиптическом» астероиде Апофис
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    Российский астроном раскрыл правду об «апокалиптическом» астероиде Апофис

    6:30  21 Ноября 2017
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    Российский астроном раскрыл правду об «апокалиптическом» астероиде Апофис

    Москва, 21 ноября. Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин заявил, что «апокалиптический» астероид Апофис на самом деле не представляет опасности для Земли.

    По словам специалиста, на основании имеющихся на сегодняшний день данных о траектории движения астероида говорить о потенциальной опасности Апофиса преждевременно, говорится в материале РИА Новости.Российский астроном раскрыл правду об «апокалиптическом» астероиде Апофис

    «Он прилетит только в 2029 году, вот тогда и посмотрим. Когда тщательно измерили его движение, то оказалось, что уровень опасности практически нулевой. Можно сказать, что проблемы нет», — пояснил астроном.

    Автор: Ирина Новикова
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    #астероид #апофис #владимир сурдин
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