Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Эксперты назвали лучший автомобиль 2017 года для леди
Происшествия
В Калифорнии на жилой дом упал легкомоторный самолет
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Калифорнии на жилой дом упал легкомоторный самолет

    5:58  21 Ноября 2017
    52

    В Калифорнии на жилой дом упал легкомоторный самолет

    Сан-Хосе, 21 ноября. В Калифорнии в городе Сан-Хосе на жилой дом упал легкомоторный самолет.

    Как сообщают «Известия», авиационный инцидент имел место быть еще в пятницу. В воздушном судне находились три человека, двое из которых были госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

    Еще один, находившийся на борту получил легкие травмы. При этом, как уточняют местные СМИ, жители дома не пострадали. Причиной падения могли стать технические неполадки.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #калифорния #cessna 172
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть