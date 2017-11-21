В Калифорнии на жилой дом упал легкомоторный самолет

Сан-Хосе, 21 ноября. В Калифорнии в городе Сан-Хосе на жилой дом упал легкомоторный самолет.

Как сообщают «Известия», авиационный инцидент имел место быть еще в пятницу. В воздушном судне находились три человека, двое из которых были госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

Еще один, находившийся на борту получил легкие травмы. При этом, как уточняют местные СМИ, жители дома не пострадали. Причиной падения могли стать технические неполадки.