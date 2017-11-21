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Полиция нашла пропавшую в Кузбассе пенсионерку в пьяной компании
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    Полиция нашла пропавшую в Кузбассе пенсионерку в пьяной компании

    6:07  21 Ноября 2017
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    Полиция нашла пропавшую в Кузбассе пенсионерку в пьяной компании

    Кемерово, 21 ноября. Правоохранительные органы Кемеровской области смогли определить местонахождение пенсионерки, пропавшей две недели назад.

    Сообщается, что 63-летняя женщина была найдена в Новокузнецке в компании, все присутствующие в которой находились в состоянии алкогольного опьянения.

    Прибывшие на вызов об избиении женщины правоохранители обнаружили в квартире и пропавшую ранее пенсионерку, которая ушла из дома и не сообщила родственникам, куда направилась.

    Ранее RT на русском сообщало, что в Кемеровской области в результате спецоперации задержан подозреваемый, открывший стрельбу по охранникам ночного клуба.

    Автор: Ирина Новикова
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    #кузбасс #кемерово #пенсионерка
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