Израильский общественник рассказал, когда США смогут напасть на Россию

Москва, 21 ноября. Израильский общественный деятель Яков Кедми в ночном эфире телеканала «Россия 1» озвучил условия, при которых США нападут на Россию.

«В войнах не бывает военных побед, война всегда служит достижением политических целей военным путем. До 2001 года США были уверены, что политическую цель — уничтожение России, как единого сильного государства, можно достигнуть, не прибегая к военным действиям», — заявил общественник в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Но почему в 2001 году они перешли к усилению военной составляющей? Потому что они начали понимать, что их расчеты на внутренний развал России неверный. И как раз поэтому до того времени они не трогали соглашение о противоракетной обороне», — продолжил Яков Кедми.

«Также надо понимать, что США никогда не вели боев против равного противника, американская армия воюет только тогда, когда есть абсолютное превосходство над соперником», — акцентировал внимание зрителей в студии и телезрителей общественный деятель.