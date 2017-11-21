Депутат Госдумы прокомментировал речь школьника из ЯНАО в Бундестаге

Москва, 21 ноября. Депутат Государственной думы Борис Чернышов прокомментировал речь школьника из Ямало-Ненецкого автономного округа в Бундестаге.

«Мы направили депутатский запрос в Генеральную прокуратуру, чтобы провели проверку и образовательной программы, и учителей, и тех общественных организаций — обществ памяти солдат», — заявил заместитель председателя комитета нижней палаты российского парламента по образованию и науке в беседе с RT.

По мнению народного избранника, внутри страны есть организации, которые внушают молодому поколению в корне неправильное толкование Великой Отечественной войны. Суть этих внушений – что якобы Советский Союз пытался «сделать что-то плохое» с Германией.

«Новое поколение видит совершенно другую историю другими глазами. Видно, что он читает по бумажке, и учителя, которые отпускали, понимали, что он будет выступать в бундестаге. Прокуратура должна разобраться, как и чему учат молодежь, какие организации работают на территории России», — добавил депутат.

Напомним, что школьник из Нового Уренгоя выступая перед парламентом ФРГ с «покаянной» речью, назвав погибших на полях Великой Отечественной войны солдат вермахта «безвинно погибшими людьми».

