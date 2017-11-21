Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Эксперты назвали лучший автомобиль 2017 года для леди
Общество
Депутат Госдумы прокомментировал речь школьника из ЯНАО в Бундестаге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Депутат Госдумы прокомментировал речь школьника из ЯНАО в Бундестаге

    5:44  21 Ноября 2017
    417

    Депутат Госдумы прокомментировал речь школьника из ЯНАО в Бундестаге

    Москва, 21 ноября. Депутат Государственной думы Борис Чернышов прокомментировал речь школьника из Ямало-Ненецкого автономного округа в Бундестаге.

    «Мы направили депутатский запрос в Генеральную прокуратуру, чтобы провели проверку и образовательной программы, и учителей, и тех общественных организаций — обществ памяти солдат», — заявил заместитель председателя комитета нижней палаты российского парламента по образованию и науке в беседе с RT.

    По мнению народного избранника, внутри страны есть организации, которые внушают молодому поколению в корне неправильное толкование Великой Отечественной войны. Суть этих внушений – что якобы Советский Союз пытался «сделать что-то плохое» с Германией.

    «Новое поколение видит совершенно другую историю другими глазами. Видно, что он читает по бумажке, и учителя, которые отпускали, понимали, что он будет выступать в бундестаге. Прокуратура должна разобраться, как и чему учат молодежь, какие организации работают на территории России», — добавил депутат.

    Депутат Госдумы прокомментировал речь школьника из ЯНАО в Бундестаге

    Напомним, что школьник из Нового Уренгоя выступая перед парламентом ФРГ с «покаянной» речью, назвав погибших на полях Великой Отечественной войны солдат вермахта «безвинно погибшими людьми».
     

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #государственная дума #бундестаг #николай десятниченко
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть