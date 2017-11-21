Эксперт рассказал, что является угрозой №1 для России

Москва, 21 ноября. Военный эксперт Михаил Ходаренок считает, что главным сражением, которое Россия ни при каких условиях не должна проиграть, является технологическое и кадровое противоборство.

В ходе выступления в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» эксперт заявил, что если Россия проиграет в технологиях и кадрах, то она никогда не получит современного оружия и не сможет ответить на все угрозы и вызовы, исходящие из современного мира.

Ходаренок подчеркнул, что эти проблемы являются угрозой №1 для России и времени на их решение почти не осталось, поэтому решать их нужно немедленно, а не концентрироваться на возможной «третьей мировой войне».