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Общество
Эксперт рассказал, что является угрозой №1 для России
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    Эксперт рассказал, что является угрозой №1 для России

    5:53  21 Ноября 2017
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    Эксперт рассказал, что является угрозой №1 для России

    Москва, 21 ноября. Военный эксперт Михаил Ходаренок считает, что главным сражением, которое Россия ни при каких условиях не должна проиграть, является технологическое и кадровое противоборство.

    В ходе выступления в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» эксперт заявил, что если Россия проиграет в технологиях и кадрах, то она никогда не получит современного оружия и не сможет ответить на все угрозы и вызовы, исходящие из современного мира.

    Ходаренок подчеркнул, что эти проблемы являются угрозой №1 для России и времени на их решение почти не осталось, поэтому решать их нужно немедленно, а не концентрироваться на возможной «третьей мировой войне».

    Автор: Ирина Новикова
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    #владимир соловьев #михаил ходаренок
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