Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Сенатор Морозов рассказал о военной угрозе России
Общество
Сенатор Морозов рассказал о военной угрозе России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сенатор Морозов рассказал о военной угрозе России

    5:15  21 Ноября 2017
    37

    Сенатор Морозов рассказал о военной угрозе России

    Москва, 21 ноября. Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о военной угрозе России.

    «К войне в современном мире надо быть готовым всегда. Это железная логика любого государства, тем более, такого как Россия. Это нужно для того, чтобы быть самодостаточным, успешным и конкурентным в современном мире», — заявил политик в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

    «Есть чисто военная логика, когда на удар отвечают ударом, на одну новую систему отвечают другой новой системой. Но есть и политическая логика: как мне кажется, подготовка к войне и укрепление собственной обороноспособности с одной стороны  неизбежно, с другой – военная угроза для нас сегодня меньше, чем она была десять лет тому назад», — продолжил сенатор.

    Сенатор Морозов рассказал о военной угрозе России

    «Тогда самым «ярким» военным событием была атака Грузии на Южную Осетию. Ведь маленькая Грузия, перевооруженная по стандартам НАТО, атаковала не маленькую Южную Осетию, а атаковала Россию! И есть свидетельства, что военные в Тбилиси предполагали, что Москва может не ответить на этот удар, а «проглотит» эту атаку», — добавил Морозов.

    «Это выглядело, как эдакой «отрыжкой» на тот момент существовавшего однополярного мира. Но мы ответили, и ответили более чем адекватно, принудив Грузию к миру. И последовавшие после этого события, всему миру дали понять – что никаким военным ударом заставить Россию отказаться от своих целей, правил и принципов невозможно», — резюмировал Олег Морозов.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #олег морозов #вечер с владимиром соловьевым
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть