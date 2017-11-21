Сенатор Морозов рассказал о военной угрозе России

Москва, 21 ноября. Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о военной угрозе России.

«К войне в современном мире надо быть готовым всегда. Это железная логика любого государства, тем более, такого как Россия. Это нужно для того, чтобы быть самодостаточным, успешным и конкурентным в современном мире», — заявил политик в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Есть чисто военная логика, когда на удар отвечают ударом, на одну новую систему отвечают другой новой системой. Но есть и политическая логика: как мне кажется, подготовка к войне и укрепление собственной обороноспособности с одной стороны неизбежно, с другой – военная угроза для нас сегодня меньше, чем она была десять лет тому назад», — продолжил сенатор.

«Тогда самым «ярким» военным событием была атака Грузии на Южную Осетию. Ведь маленькая Грузия, перевооруженная по стандартам НАТО, атаковала не маленькую Южную Осетию, а атаковала Россию! И есть свидетельства, что военные в Тбилиси предполагали, что Москва может не ответить на этот удар, а «проглотит» эту атаку», — добавил Морозов.